Февраль 27th, 2020

Блогер опубликовал снимки котов из «капсулы времени» возрастом 120 лет

Историк фотографии из Парижа Матье Стерн опубликовал снимки котов,

которые были сделаны 120 лет назад и помещены в «капсулу времени».

Соответствующий ролик блогер опубликовал в YouTube.

Пластины с негативами, сделанные в 1900 году, Стерн обнаружил в подвале своего дома, они находились в шкатулке с различными предметами. Блогер проявил негативы с помощью цианотипии — фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка.

На получившихся снимках оказались изображения котов. «Эта фотография

была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя

вы можете любоваться ею», — прокомментировал Стерн один из снимков.