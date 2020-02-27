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Блогер опубликовал снимки котов из «капсулы времени» возрастом 120 лет

Историк фотографии из Парижа Матье Стерн опубликовал снимки котов,
которые были сделаны 120 лет назад и помещены в «капсулу времени».
Соответствующий ролик блогер опубликовал в YouTube.

Пластины с негативами, сделанные в 1900 году, Стерн обнаружил в подвале своего дома, они находились в шкатулке с различными предметами. Блогер проявил негативы с помощью цианотипии — фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка.

На получившихся снимках оказались изображения котов. «Эта фотография

была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя
вы можете любоваться ею», — прокомментировал Стерн один из снимков.

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Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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