Февраль 27th, 2020

Авиация Асада нанесла удар по Идлибу

В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в сирийском Идлибе погибли двое военнослужащих ВС Турции

Как сообщает Анадолу, еще двое турецких военных получили ранения.

Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ударом турецкие военные «нейтрализовали» 114 солдат режима.

По данным из различных источников в регионе, восторженно три танка, уничтожено зенитную установку, три танка и транспортные средства противника.

20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о наступлении на Идлиб, где сирийские войска при поддержке российской авиации начали наступление для захвата региона.