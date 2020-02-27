Февраль 27th, 2020

Астрономы нашли астероид, который буквально висит над поверхностью Земли

Астрономы открыли новый временный спутник Земли, который вскоре покинет свою орбиту вокруг нашей планеты. Это астероид 2020 CD3,который был захвачен гравитационным полем Земли около трех лет назад, но был замечен наземными телескопами лишь недавно, сообщается в твиттере одного из первооткрывателей астероида.

Околоземный астероид 2020 CD3 был открыт в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года астрономами Теодором Прейном (Theodore Pruyne) и Качпером Вежчосом (Kacper Wierzchos) в рамках обзора неба Маунт-Леммон. На момент обнаружения он имел 20-ю звездную величину, 25 февраля Центр малых планет опубликовал подтверждение открытия. Объект имеет диаметр от 1,9 до 3,5 метров, в предположении альбедо как у астероида С-типа, и может относится к группе Амуров или Аполлонов.

Главной отличительной чертой 2020 CD3 стало то, что его можно считать вторым известным на сегодняшний день временным спутником Земли. Такие тела захватываются гравитационным полем планеты и, таким образом, становятся ее естественным спутником, однако, в отличие от нерегулярных спутников внешних планет Солнечной системы, позже покидают свою орбиту. Первым подобным объектом в случае Земли стал околоземный астероид 2006 RH120, который был спутником нашей планеты в течение 18 месяцев, в период с 2006 по 2007 год. Предполагается, что 2020 CD3 вышел на геоцентрическую орбиту примерно три года назад.