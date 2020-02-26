Февраль 26th, 2020

«Зовите меня просто Гарри!»: принц отказался от своего титула во время визита в Эдинбург

35-летний герцог Сассексский посетил саммит в поддержку запуска своей туристической компании Travalyst, которая сфокусируется на экологически безопасных видах путешествий. Во время выступления в Эдинбурге он попросил называть себя просто Гарри и опустить все регалии (в Шотландии он официально известен как граф Дамбартон).

Он дал четко понять, чтобы мы все называли его просто Гарри. Так что, дамы и господа, пожалуйста, по-шотландски тепло поприветствуйте Гарри!

— заявила со сцены ведущая саммита и бывший советник по труду Айеша Хазарика.

Принц Гарри, как известно, будет освобожден от обязанностей старшего члена королевской семьи через полтора месяца. Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах. Герцоги Сассекские зарегистрируют свои проекты, в том числе официальный сайт и благотворительный фонд, под новым именем.

Гарри вылетел в Британию из Канады коммерческим рейсом в начале этой недели. Он прибыл в Эдинбург на экологически чистом поезде LNER. В пятницу герцог посетит студию Abbey Road в Лондоне, чтобы записать новую песню для «Игр непобежденных» (Invictus Games) с рок-звездой Джоном Бон Джови, а затем присоединится к жене Меган Маркл — и, возможно, своему девятимесячному сыну Арчи — в начале следующей недели на пяти официальных мероприятиях. Череда официальных визитов герцогов Сассекских начнется с мероприятия, посвященного Играм непокоренных, а завершится ежегодной службой в честь Дня Содружества наций — 9 марта.