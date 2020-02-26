Февраль 26th, 2020

Юлия Такшина рассказала о разводе с мужем.

После сериала «Не родись красивой!»,многие актеры стали известными и популярными. Из их числа и Юлия Такшина. Девушка снималась в роли секретарши главного героя. Там же,на сьемках она и познакомилась с будущим мужем Григорием Антипенко.

После красивого романа состоялась свадьба. В 2007 и 2009 годах у пары родились сыновья. Но после этого что -то пошло не так.

Юля рассказала журналистам в одном из интервью,что между ними с Григорием просто пропала влечение и напряжение.Тогда супруги решили расстаться и сохранить нормальные отношения. Не смотря на то,что вместе сейчас они не живут,Юля и Григорий поддерживают теплые отношения и стараются больше времени проводить с детьми.