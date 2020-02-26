Февраль 26th, 2020

Врачи рассказали, какая рыба самая вредная

Самая вредная рыба это прежде всего речная. При этом среди речных рыб врачи выделили несоколько видов, которые питаются падалью и потому их у потребление грозит целым рядом заболеваний. Среди морских видов необходимо с осторожностью относится к атлантическому тунцу, который имеет очень короткий срок годности, пишет Explourer.

Сом крайне опасен для здоровья среди речных рыб. Кроме того врачи не рекомендуют угорь и пангасиус, от которого можно заразиться целым букетом болезней. Из-за высокого содержания жировой ткани угорь легко абсорбирует присутствующие в воде промышленные и сельскохозяйственные отходы. Особенно велик уровень интоксикации этими веществами у американских особей. Для европейского угря также характерно заражение большими дозами ртути.

Основной объем пангасиуса, который поставляется в нашу страну, выращивается во Вьетнаме, в реке Меконг, которая относится к одним из самых загрязненных водоемов в мире. Кроме ртути, филе этой рыбы содержит повышенный уровень нитрофуразона и полифосфатов (канцерогены).

Что же касается сома, то сом может вырастать до внушительных размеров, и для ускорения этого процесса во многих рыбных хозяйствах его подкармливают гормонами. Особенно отличается в этом плане рыба, которая импортируется из азиатских стран. Речной же сом может нести в своем организме множество токсинов.