Февраль 26th, 2020

Войска Асада и ВКС России целенаправленно бомбят школы и больницы в Идлибе

Артиллерия и авиация режима Асада при поддержке российских ВКС уже несколько суток подвергают столицу одноименной сирийской провинции Идлиб массированным ударам, причем бьют прицельно по школам, детсадам и больницам.



Об этом сообщает правозащитный центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). По его данным, атакам подверглись школы «Захир Байбарс», «Бараем», «Эзз бин-Абдул Салам», «Средняя школа Свободы», «Халед-Шаар», а также больницы «Аль-Манахил» и «Бараем». Кроме того, сирийские войска уничтожили в Идлибе два детских сада и пекарню, а в городе Мидрант — жилой дом и здание школы «Бишар».





В результате ударов по Идлибу только в понедельник, 25 февраля, погибли 20 человек, более 70 получили различные ранения. Среди погибших — два учителя, студент, одна местная жительница и двое ее детей.



SOHR отмечает, что военные летчики используют, в том числе, и кассетные бомбы. По информации правозащитников, за последние сутки российские ВКС осуществили около 90 боевых вылетов, сирийские ВВС — порядка 105.



Как пишет арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби», российские военные умышленно бомбят учебные заведения, пытаясь вынудить гражданское население Идлиба бежать из города.



Ситуацию в столице провинции уже прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео, выразивший уверенность, что войскам Башара Асада не удастся захватить город. «Наступление сил режима повышает опасность конфликта с Турцией, нашим союзником по НАТО. Единственное возможное решение — немедленное прекращение огня и политическое урегулирование на основе резолюции №2254 Совета безопасности ООН», — заявил он.