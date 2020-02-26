 
 
Февраль 26th, 2020

Волочкова снова отличилась

волочкова1Анастасия Волочкова не перестает удивлять способностью делать из каждого своего фото событие на медиапространстве.

Ее фирменный шпагат уже вошел в историю.

Теперь Волочкова решила удивлять мир фотографиями из бани.К счастью,здесь обошлось без шпагата. Волочкова просто снялась голой,прикрыв свои достоинства ногами.

«Я больше люблю русскую баню на дровах.Причем с обязательной ледяной купелью.Но у нас есть дома и хамам.Поскольку мы его не нагреваем,я всегда зажигаю в нем свечи ,создавая уют,красоту и романтику,»- написала Настя.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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