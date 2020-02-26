 
 
Февраль 26th, 2020

Вика из НЕАНГЕЛОВ удивила еще одним талантом.

неангелыВиктория Смеюха в своем недавнем интервью поразила поклонников признанием.

Оказывается девушка не только отлично поет ,но и рисует картины.

Девушка закончила лицей искусств и планировала поступать в ВУЗ на специальность дизайнер. Но вмешалась  судьба,Вика провалила экзамен и решила себя попробовать в ином направлении. Как раз был обьявлен кастинг в группу Не ангелы,который девушка успешно прошла.

«Я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!… Но… ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ, а то, вы могли бы и не услышать мой голос - написала Виктория в Инстаграм

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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