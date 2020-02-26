Февраль 26th, 2020

В Токио не исключают отмену Олимпиады из-за коронавируса

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.

В Китае за сутки заразились 406 человек, это на 100 человек меньше, чем днем ранее. Погибли 52 человека, это самое низкое количество за 3 недели. По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса в КНР пройден в конце января. Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли более 2700.

В Японии зарегистрировано 160 случаев инфицирования коронавирусом; 691 человек заражен на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы с начала февраля. Четверо пассажиров судна погибли.

Тем не менее член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом. По словам Паунда, решение должно быть принято к концу мая.