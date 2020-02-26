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В России взорвался крупнейший магистральный газопровод

В России произошел взрыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2″. Эпицентр взрыва — в 12 километрах от посёлка Средняя Усьва в Пермском крае. Пострадавших от взрыва, слава Богу,  нет.

Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на свои источники.

Видео: YouTube/Бегемот

За прорывом подземного трубопровода с трубой диаметром 1400 мм последовало возгорание. В МЧС заверили, что авария угрозы для жителей и для населённых пунктов не представляет. По предварительным данным, возгорание уже локализовали.

Теперь над горой Качканар видно огромное красное зарево.

 

Фото: Telegram/Екатеринбург №1

Фото: Telegram/Екатеринбург №1

Фото: Telegram/Екатеринбург №1

Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to В России взорвался крупнейший магистральный газопровод

  • Valeriy Pakhomov
    02/26/2020 at 11:54

    Ну всё, кина не будет. Кинщик заболел.

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