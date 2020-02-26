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В Красноярске собаки загрызли уже 5 человек

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В Красноярске с января обнаружено пять погибших от укусов собак.

Как сообщили «Тайге.инфо» в региональном управлении СК РФ, первое тело нашли в середине января. Погибшим оказался сторож промбазы. Позднее собаки насмерть загрызли мужчину и женщину на улице Кутузова. Еще два человека пострадали при нападении бродячих животных на улице Мичурина, женщина скончалась. Во вторник стало известно о гибели мужчины на территории гаражного кооператива. Все нападения животных произошли примерно в одном районе.

Category: Новости, Россия ﻿
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