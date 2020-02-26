В деле о сбитом Боинге в суде выступят 13 засекреченных свидетелей.

Личности свидетелей в деле о сбитом в 2014 году малазийском Боинге будут держаться в тайне,поскольку разглашение может нести угрозу их жизни и здоровью.
Согласно документам следствия,в анонимности отказано только одному свидетелю. Он подавал просьбу о неразглашении его имени,но суд посчитал,что это не представляется возможным.
В 2018 году Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе самолета рейса МН17,в результате которой погибли все 298 человек,которые находились на борту Боинга.
В начале февраля прокуратура Нидерландов предьявила обвинение и вызвала для следственных действий Сергея Дубинского,Игоря Гиркина,Олега Пулатова и Леонида Харченка.
Первое заседание суда намечено на 9 марта.
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