Февраль 26th, 2020

В деле о сбитом Боинге в суде выступят 13 засекреченных свидетелей.

Личности свидетелей в деле о сбитом в 2014 году малазийском Боинге будут держаться в тайне,поскольку разглашение может нести угрозу их жизни и здоровью.

Согласно документам следствия,в анонимности отказано только одному свидетелю. Он подавал просьбу о неразглашении его имени,но суд посчитал,что это не представляется возможным.

В 2018 году Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе самолета рейса МН17,в результате которой погибли все 298 человек,которые находились на борту Боинга.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предьявила обвинение и вызвала для следственных действий Сергея Дубинского,Игоря Гиркина,Олега Пулатова и Леонида Харченка.

Первое заседание суда намечено на 9 марта.