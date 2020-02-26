Ученые выяснили какая группа крови наименее защищенная от рака

Ученые дали рекомендации, которые помогают усилить защищенность организма от развития рака.
Ученые Каролинского университета Швеции смогли определить, как группа крови влияет на процесс развития онкологических заболеваний.
В ходе исследования ученые обратились к нескольким тысячам пациентам. Их история медицинского обследования должна была продолжаться как минимум 25 лет и содержать группу крови, а также диагноз. Оказалось, что наиболее стойкой против раковых клеток оказалась вторая группа крови. Высокий риск онкологического заболевания выявлено у людей с первой группой крови. При этом, как в первом, так и во втором случае большую роль играют вредные привычки — злоупотребление алкоголем и сигаретами, а также окружающая среда.
Чтобы минимизировать шансы ракового заболевания пациент просто обязан вести здоровый образ жизни. Кроме того рекомендуется следить за своим весом, поскольку ожирение у женщин и мужчин значительно повышает риск рака толстой кишки, почек, желудка, поджелудочной железы и печени. Доктор медицинских наук и профессор Николай Жуков порекомендовал отдавать предпочтение пище, богатой клетчаткой, не злоупотреблять солнцем и солярием, а также придерживаться режиму сна.
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