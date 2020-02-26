Февраль 26th, 2020

Ученые рассказали, как связаны заболевания сердца с деньгами





У мужчин с низким доходом и плохим сном высокий показатель заболеваний на ишемическую болезнь сердца.

Исследователи Центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны рассказали, почему люди с низкими доходами часто страдают на заболевания сердечно-сосудистой системы и как это связано с недосыпанием.



Об этом сообщает Еurekalert.



В эксперименте приняли участие 111 205 человек из стран ЕС, социально-экономические слои были разделены на высокий, средний и низкий, были собраны истории болезней сердца из медкарт испытуемых (инсульт и ишемическая болезнь). Также люди рассказали, сколько времени в сутках у них уходит на сон, группы сна были поделены на: нормальная продолжительность около 6,5-8 часов, долгий (больше 8 часов) и короткий (до 6 часов) периоды сна.







Эксперимент показал, что мужчины с низким уровнем дохода и низким социальным статусом заболевают на ишемическую болезнь в 13,4% случаев из 100. Это объясняется тяжелой посменной работой и условиями жизни в постоянном шуме и стрессе.



Кроме того, ученные из Китая и Великобритании показали нейронные связи в мозгу, которые связывают бессонницу и развитие депрессии, а также смогли обнаружить участки мозга отвечающие за работу сознания, памяти и принятия решения.