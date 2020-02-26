Февраль 26th, 2020

У бывшей жены Харви Вайнштейна Джорджины Чапман роман с Эдрианом Броуди

Скандальное судебное разбирательство по делу 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна близится к завершению. В начале этой недели присяжные Манхэттенского суда в Нью-Йорке признали его виновным в двух преступлениях. В зале суда рядом с некогда успешным бизнесменом были лишь адвокаты. Семья Вайнштейна разрушилась в 2017 году: жена Джорджина Чапман объявила о желании развестись, когда против него были выдвинуты первые публичные обвинения в домогательствах. Пресса со ссылкой на источники сообщает, что рядом с Джорджиной теперь другой мужчина — 46-летний актер Эдриан Броуди.

Слухи об их романе возникли прошлой осенью. Издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщает, что они действительно пара.

Джорджина Чапман

Эдриан Броуди

Джорджина Чапман — мать двух младших детей Харви Вайнштейна, девятилетней дочери Индии и шестилетнего сына Дашиэлла. Последние годы брака с кинопродюсером Джорджина занималась дизайном одежды и развитием своего бренда Marchesa. Пресса, ссылаясь на источники из окружения Чапман, писала, что она отказалась от свиданий после расставания с бывшим мужем. Поддержку в трудное время ей оказали друзья, среди которых якобы был и Броуди.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман