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У бывшей жены Харви Вайнштейна Джорджины Чапман роман с Эдрианом Броуди

Скандальное судебное разбирательство по делу 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна близится к завершению. В начале этой недели присяжные Манхэттенского суда в Нью-Йорке признали его виновным в двух преступлениях. В зале суда рядом с некогда успешным бизнесменом были лишь адвокаты. Семья Вайнштейна разрушилась в 2017 году: жена Джорджина Чапман объявила о желании развестись, когда против него были выдвинуты первые публичные обвинения в домогательствах. Пресса со ссылкой на источники сообщает, что рядом с Джорджиной теперь другой мужчина — 46-летний актер Эдриан Броуди.

Слухи об их романе возникли прошлой осенью. Издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщает, что они действительно пара.

 

Джорджина Чапман

Джорджина Чапман

 

 

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

 

Джорджина Чапман — мать двух младших детей Харви Вайнштейна, девятилетней дочери Индии и шестилетнего сына Дашиэлла. Последние годы брака с кинопродюсером Джорджина занималась дизайном одежды и развитием своего бренда Marchesa. Пресса, ссылаясь на источники из окружения Чапман, писала, что она отказалась от свиданий после расставания с бывшим мужем. Поддержку в трудное время ей оказали друзья, среди которых якобы был и Броуди.

 

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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