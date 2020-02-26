Февраль 26th, 2020

Сурков прокомментировал свою отставку.

На днях потерявший свою должность Сурков дал обширное интервью,в котором коснулся и вопросов Украины тоже. Вот некоторые моменты из этого интервью.

«Я Донбассом и Украине занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился », — отметил Сурков. По его словам, он хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года.

Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблемы. Чувствую отчуждения », — сказал он. Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. Говорить о дальнейших перспективах своего трудоустройства Сурков отказался.