Февраль 26th, 2020

Шер, Ким Кардашян и Наоми Кэмпбелл снялись в совместной фотосессии

Знаменитые красавицы: Шер, Ким Кардашян и Наоми Кэмпбелл, — стали украшением свежего мартовского выпуска издания CR Fashion Book.

На страницах глянца знаменитости появились в одинаковых образах – с пышными прическами на голове, в черных обтягивающих нарядах. Дерзости фотосету добавила обработка фотографий в черно-белых цветах.

На одном из снимков Ким и Шер появились вместе в кадре. Как настоящие рок-дивы, знаменитости позировали возле мотоциклов.

Напомним, что ранее Ким Кардашян не раз говорила, что Шер для нее является образцом моды и стиля. Кстати, сама светская львица часто на мероприятиях повторяла легендарные образы культовой звезды. Так, в мае 2018-го Кардашян посетила концерт Шер. Чтобы отдать дань уважения кумиру, Ким

С бабочкой между грудью и в прозрачных штанах: Ким Кардашян повторила образ Шер 70-х повторила сразу несколько знаменитых образов Шер.

Первый – белоснежный топ с бабочкой между груди и прозрачные брюки. В таком виде еще в далеком 1974 году Шер пришла на церемонию вручения наград «Грэмми», которая проходила в Лос-Анджелесе. Второй – черный топ с откровенным декольте и юбка, дополненные голубыми украшениями и шубой. Такой наряд Шер надевала в том же 1974-м во время выступления на своем концерте.