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Санкции против России продлены еще на год

рашкаПрезидент Америки Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщил официальный сайт Белого Дома.

Пресс-служба перечислила все указы,которыми вводились и продлевались санкции и заявила,что действия россиян все еще представляют «непривычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов».

В обращении к Конгрессу президент США также заявил, что действия и проводимая некоторыми россиянами политика «подрывают демократические процессы в Украине и угрожает ее безопасности и суверенности».

Tags: , , | Category: Новости, Политика ﻿
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