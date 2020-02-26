Санкции против России продлены еще на год

Президент Америки Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.
Об этом сообщил официальный сайт Белого Дома.
Пресс-служба перечислила все указы,которыми вводились и продлевались санкции и заявила,что действия россиян все еще представляют «непривычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов».
В обращении к Конгрессу президент США также заявил, что действия и проводимая некоторыми россиянами политика «подрывают демократические процессы в Украине и угрожает ее безопасности и суверенности».
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