Февраль 26th, 2020

Санкции против России продлены еще на год

Президент Америки Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщил официальный сайт Белого Дома.

Пресс-служба перечислила все указы,которыми вводились и продлевались санкции и заявила,что действия россиян все еще представляют «непривычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов».

В обращении к Конгрессу президент США также заявил, что действия и проводимая некоторыми россиянами политика «подрывают демократические процессы в Украине и угрожает ее безопасности и суверенности».