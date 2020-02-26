Февраль 26th, 2020

Россия будет сбивать гражданские самолеты при нарушении границ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое снова разрешит воздушно-космическим силам сбивать гражданские самолеты, нарушившие государственную границу страны.

Запрет бить на поражение по пассажирским лайнерам был введен после международного скандала 1983 года, когда ВВС СССР сбили южнокорейский Boeing 747, на борту которого находились 269 пассажиров.

В постсоветской России его закрепили постановлением правительства 1994 года «О порядке применения оружия… в воздушном пространстве».

Новый документ, разработанный Минобороны, утвержденный премьером и размещенный в среду на портале правовой информации, отменяет этот запрет.

Если гражданское судно, не оснащенное вооружением, нарушает госграницу РФ и не реагирует на подаваемые ему радиокоманды, в воздух поднимаются военные самолеты, которые обязаны визуальными сигналами принудить его к посадке или к выходу из воздушного пространства России.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в тексте документа.

Огонь на поражение также может применяться по российским гражданским лайнерам, которые подверглись угону и не реагируют на команды к совершению посадки, говорится в постановлении. Для этого необходимо подтвердить, что на борту нет заложников.

При отсутствии возможности применения самолетов и вертолетов удар может быть нанесен «зенитными ракетными средствами» с предупреждением в виде радиокоманд, следует из документа.