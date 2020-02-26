Февраль 26th, 2020

Рэпер из лейбла Эминема рассказал правду о наркотиках и алкоголе

Йелавулф (Yelawolf, настоящее имя Майкл Уэйн Эта), музыкант из Алабамы, получил известность благодаря двум вещам — исполнению кантри-рэпа в ковбойской шляпе и лейблу Эминема Shady Records, с которым он сотрудничал . Сегодня Майкл, пытаясь отойти и от первого, и от второго, изобретает свой стиль и звучание. Он рассказал о причинах ухода с лейбла Маршалла Мэтерса, о том, почему резко разочаровался в кантри-рэпе, и о главной опасности в жизни звезды — бесплатной выпивке и наркотиках.

«Да, у меня было несколько критических моментов, которые перевернули мою жизнь. Проблемы с зависимостью.

Я очень долго откладывал эту проблему. У меня уже просто должен был случиться срыв. Если бы ты зашел так далеко, как я зашел, и делал бы это так долго, как я, то это бы по-любому произошло. Мне все было доступно. Ну и музыка еще, понимаешь?»- сказал реэпер.

«После концерта начинается ****** [жесткий] разврат. Полный доступ к алкоголю, наркотикам, деньгам. И большую часть времени деньги даже не проблема, потому что это дерьмо тебе дают бесплатно»- добавил он.