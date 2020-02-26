Разумков пошел на прямой конфликт с Президентом

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имел неприятный разговор с Владимиром Зеленским.
Разговор касался скандалов вокруг партии «Слуга народа». Разумков просил президента активнее реагировать на конфликтные моменты. По словам очевидцев,Разумков не хочет ,чтобы его имя ассоциировалось с негативом от скандальных нардепов.
Президент посоветовал спикеру освободить кресло,если его не устраивает сложившаяся ситуация.
В свою очередь,Разумков предложил поставить вопрос увольнения на голосование.
На данный момент,Разумков второй человек в партии по уровню доверия народа после президента. Ему доверяют 26% населения.
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