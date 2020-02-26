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Разумков пошел на прямой конфликт с Президентом

разумковСпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имел неприятный разговор  с Владимиром Зеленским.

Разговор касался скандалов вокруг партии «Слуга народа». Разумков просил президента активнее реагировать на конфликтные моменты. По словам очевидцев,Разумков не хочет ,чтобы его имя ассоциировалось с  негативом от скандальных нардепов.

Президент посоветовал спикеру освободить кресло,если его не устраивает сложившаяся ситуация.

В свою очередь,Разумков предложил поставить вопрос увольнения на голосование.

На данный момент,Разумков второй человек в партии по уровню доверия народа после президента. Ему доверяют 26% населения.

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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