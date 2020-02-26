Февраль 26th, 2020

Психологи изучили отношение мужчин к размеру заработка их партнерш





Исследование проводилось в течении 14 лет.

В исследовании, как пишет Focus Online, участвовали 6 тысяч человек.



Исследователи пришли к выводу, что для большинства мужчин важно быть в браке главным добытчиком.



«Когда мужчины зарабатывают меньше, чем их жены, они страдают психологически. Большинство мужчин чувствуют себя значительными и влиятельными в своих семьях, только если они зарабатывают больше», — констатировали исследователи.



Психологи выяснили, что мужчины чувствуют хорошо, когда их доходы в сравнении с доходами жены составляют 60 и 40% общего дохода.



Отмечается, что более высокую зарплату жены мужчины плохо переносят только когда изменения происходят за годы брака. Если же доход женщины был выше и в самом начале отношений, до брака, то мужчины не страдают от стресса.



Ранее специалисты назвали главные признаки опасной депрессии у мужчин. Одним из сигналов психического расстройства является стремление представителя сильного пола побыть одному.