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Психологи изучили отношение мужчин к размеру заработка их партнерш



Исследование проводилось в течении 14 лет.
В исследовании, как пишет Focus Online, участвовали 6 тысяч человек.

Исследователи пришли к выводу, что для большинства мужчин важно быть в браке главным добытчиком.

«Когда мужчины зарабатывают меньше, чем их жены, они страдают психологически. Большинство мужчин чувствуют себя значительными и влиятельными в своих семьях, только если они зарабатывают больше», — констатировали исследователи.

Психологи выяснили, что мужчины чувствуют хорошо, когда их доходы в сравнении с доходами жены составляют 60 и 40% общего дохода.

Отмечается, что более высокую зарплату жены мужчины плохо переносят только когда изменения происходят за годы брака. Если же доход женщины был выше и в самом начале отношений, до брака, то мужчины не страдают от стресса.

Ранее специалисты назвали главные признаки опасной депрессии у мужчин. Одним из сигналов психического расстройства является стремление представителя сильного пола побыть одному.

Category: Мир, Новости ﻿
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