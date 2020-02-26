Февраль 26th, 2020

Полиция выяснила личность мужчины,который себя поджег возле ОП.

Сегодня мужчина поджег себя на Банковой,облившись горючей смесью.

Ему успели оказать первую помощь и передали медикам,которые были вызваны полицией.

Мужчина перед поджогом успел рассказать журналистам, что его зовут Александр Бурлаков и он живет в Сумской области. Он также сказал, что не имеет отношения к акциям протеста медработников, которые сейчас проходят перед администрацией Зеленского, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к своей собственной проблеме, связанной с землей, «но власть его не слышит».

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что сотрудник отдела обращения граждан Офиса президента отправился на встречу с мужчиной, чтобы выяснить, к каким вопросам он хотел привлечь внимание.