Февраль 26th, 2020

Пэрис Хилтон объяснила, почему бросила жениха

Американская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон известна всему миру не только из-за своих громких скандалов, но и благодаря бурным романам с известными холостяками.

Сейчас гламурная блондинка наслаждается жизнью независимой женщины, но еще недавно она должна была выйти замуж за 34-летнего актера Криса Зилку. Однако, незадолго до свадьбы Пэрис рассталась с женихом, и вот почему.

Долгое время Хилтон не комментировала разрыв с Крисом, но в интервью для издания «Cosmopolitan UK» рассказала, почему ушла от бойфренда буквально под алтарем.

Как объяснила 39-летняя знаменитость, у нее были прекрасные отношения с бойфрендом, но в какой-то момент она поняла, что он «не для нее».

Это было лучшее решение, которое я когда-либо делала в своей жизни. Я невероятная женщина, поэтому заслуживаю кого-то такого же удивительного. Я слишком много работала, чтобы просто отдать свою жизнь кому-то другому. Все должно быть идеально. – призналась бизнесвумен.

На вопрос журналистов о том, свободно ли сейчас ее сердце — Хилтон ответила, что считает себя независимой женщиной и получает удовольствие от того, что ее никто не контролирует. Свое свободное время Пэрис проводит с друзьями или за любимыми занятиями.