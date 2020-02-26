Февраль 26th, 2020

Нидерланды засекретили личности свидетелей по делу о малазийском боинге

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, засекречены Нидерландами из-за «значительных рисков» угрозы их безопасности и здоровью. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Заседание по делу MH17 состоится 9 марта в особо защищенном суде в Схипхоле, передает издание.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением Вооруженных сил РФ. Кремль причастность к крушению самолета отрицает.