Февраль 26th, 2020

Наоми Зайбт: Новую девочку-активистку называют «Анти-Гретта» — мы расскажем почему

Наоми Зайбт/Грета Тунберг

В сети стремительную популярность набирает 19-летняя блогер и активистка Наоми Зайбт из Германии. В своих видео на YouTube девушка жестко критикует деятельность 16-летней Греты Тунберг, которая озабочена борьбой с экологическими проблемами. Наоми не отрицает экокризис как факт, однако выступает против всеобщей истерии по этому поводу, а также настаивает на том, что человеческая деятельность не является основной причиной проблем на планете.

Зайбт убеждена, что все заявления о вреде экологического кризиса сильно преувеличены, а также называет позицию Греты Тунберг и других экоактивистов «отвратительной античеловеческой идеологией». Наоми призывает общественность прекратить массовую панику из-за глобального потепления, а вместо этого «начать думать».

Наоми Зайбт

У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы все еще будем здесь: будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, писать твитты про президента и продолжать обсуждать звездные сплетни. Я хочу, чтобы люди перестали верить в искусственное изменение климата. Оказывают ли парниковые выбросы такое сильное влияние на нашу планету? Я думаю, что просто смешно в это верить,

— говорит девушка в одном из своих видео.

Из-за своей позиции по отношению к Тунберг и других экоактивистам в сети девушку уже даже прозвали «анти-Гретой». Самой Наоми, к слову, это прозвище не по душе. Зайбт считает себя самостоятельной единицей, а также утверждает, что их с Гретой объединяет только три вещи: они обе блондинки, европейки и отличные ораторы. При этом Наоми не спорит с тем, что в личном общении Грета может оказаться хорошей девочкой, и даже выразила желание «как-нибудь с ней поговорить».

Грета Тунберг

Наоми Зайбт заявляет, что является членом исследовательского центра Heartland Institute (его, к слову, в прессе неоднократно связывали с Белым домом и Дональдом Трампом) и в нем получает среднюю месячную зарплату в размере 1900 евро (около 135 тысяч рублей). Этот центр базируется в Чикаго и занимается отрицанием климатических изменений и развенчанием мифов экоактивизма. В 1990-е годы Heartland Institute сотрудничал с табачной компанией Philip Morris и занимался распространением информации о том, что курение табака не провоцирует развитие рака легких.

Свое первое эссе Наоми Зайбт опубликовала в блоге Philosophia Perennis, выступающем против исламизации. Его поддержал лидер австрийского движения за идентичность Мартин Селлнер, которому запрещен въезд в Великобританию и США из-за его политической активости.

Кстати, мама Наоми работает адвокатом — ранее она представляла на суде политиков из ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии».

Наоми Зайбт

Свое первое видео на YouTube Наоми опубликовала в мае 2019 года. В блогах Зайбт затрагивает не только экокризис, но и вопросы феминизма и проблемы ЛГБТ-сообщества. Так, Наоми выступает против феминизма, потому что считает, что он и является «истинным сексизмом».

Феминизм в 21 веке наносит ущерб по уверенности в себе молодых девушек,

— говорит Наоми.

Что касается проблем ЛГБТ, то в одном из своих блогов Зайбт заявила, что общество в целом терпимо относится к гомосексуалам, а притесняют их только представители правых политических взглядов. Кстати, на этой неделе Наоми Зайбт планирует выступить с речью на крупнейшей политической Конференции консерваторов США. В числе основных спикеров этого мероприятия заявлены Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс и другие американские политики.