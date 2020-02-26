Февраль 26th, 2020

Модельеры предлагают мужчинам носить кружевное белье

Австралийский дом моды выпустил наборы белья для тех мужчин,которые хотят под деловым костюмом носить что-то более пикантное,чем семейные трусы.

Производители обращают внимание на то,что белье сделано с учетом всех особенностей мужского тела и такое нижнее белье обеспечивает комфорт и стиль, поддерживает мужское здоровье и идеально подходит для активного парня.

Мужчинам предлагается большой ассортимент нижнего белья – разные модели бюстгальтеров и трусов, есть также боди.

Продукцию Hommemystere шьют из кружева, шелка, сатина. Размерная сетка доступна от S до XL.

Цены — разные. Например, бюстгальтеры можно приобрести по цене 26-30 долларов, трусы – от 18 долларов, боди – примерно от 24 долларов.