Февраль 26th, 2020

«Меня насиловали и насиловали, удерживая силой»: певица Даффи рассказала о причинах своего исчезновения

35-летняя британская певица Эйми Энн Даффи (выступающая под псевдонимом Duffy) неожиданно для своих поклонников завершила карьеру и пропала с радаров в сентябре 2013 года. В последний раз на сцене Даффи появлялась на концерте памяти Эдит Пиаф в том же году. Сегодня же автор таких хитов, как Mercy и Rain on Your Parade, заявила о намерении вернуться на большую сцену. Возвращение артистки началось с неожиданного и жуткого откровения.

На своей странице в инстаграме певица рассказала, что же произошло на самом деле.

Вы представить себе не можете, сколько раз я думала о том, чтобы написать об этом. Что именно я напишу и как буду чувствовать себя после. Что ж, я до сих пор не уверена, что сейчас настало подходящее время, чтобы сделать это. Я не могу это объяснить. Многие из вас интересовались, что со мной случилось, куда я исчезла и почему,

— написала она.

Прошлым летом с ней связался журналист, которому она и смогла рассказать всю правду о своем исчезновении.

Правда заключается в том — и, пожалуйста, поверьте мне, что сейчас со мной все в порядке, я в безопасности, — правда в том, что меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в заточении в течение нескольких дней. Конечно, я выжила. Реабилитация заняла некоторое время. У меня нет более подходящего способа, чтобы рассказать об этом. Но я могу сказать вам, что в последние годы я на протяжении тысячи дней хотела почувствовать солнечный свет и счастье в груди. И это солнце наконец-то светит,

— сделала заявление Даффи, на счету которой премия «Грэмми» и три статуэтки Brit Awards.

Даффи не стала вдаваться в подробности о том, кто именно держал ее в заточении и насиловал. Она попросила пользователей сети и друзей, которые были также шокированы ее заявлением, уважать личное пространство и не атаковать ее сообщениями. По ее словам, она не хотела показываться миру, потому что не могла петь с разбитым сердцем и грустью в глазах.

Я спрашивала себя: как я могу петь от сердца, если это сердце разбито? И со временем, медленно, но оно излечилось. В последующие недели я опубликую то самое интервью с журналистом.

Я всегда ценила вашу поддержку и доброту на протяжении всех этих лет. Вы были мне настоящими друзьями, и я хочу поблагодарить вас за это,

— подытожила она.