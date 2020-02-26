Февраль 26th, 2020

Медики рассказали без каких органов человек может обойтись.

Трансплантологи обычно имеют дело с жизненно важными частями человеческого организма, от которых зависит как минимум продолжительность жизни, как максимум — сама жизнь. Это прежде всего сердце, печень, почки, легкие и тонкая кишка. Без них человек просто не сможет существовать.



Современная медицина позволяет человеку нормально жить без желудка или селезенки — достаточно принимать лекарства, придерживаться специальной диеты. Еще проще с парными органами: можно, например, многие годы чувствовать себя вполне комфортно с одним легким.



Кстати, то же касается и парных органов. Если часть легкого или даже целое легкое удалить, останется второе, и с этим можно жить. Человек способен справиться с подобными ситуациями, потому что существуют компенсаторные возможности организма.

Свою основную роль — пищеварительную — отросток слепой кишки утратил в ходе эволюции. Поэтому долгое время аппендикс считался одним из самых бесполезных органов — настолько, что некоторые медики предлагали удалять его превентивно. Даже сейчас есть исследования, доказывающие пользу от таких операций.











