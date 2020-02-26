Февраль 26th, 2020

Лиам Нисон сыграет киллера с болезнью Альцгеймера

Лиам Нисон утвержден на главную роль в фильм «Память» (Memory) режиссера Мартина Кэмпбелла («Казино «Рояль»).

Как сообщает Deadline, Нисон сыграет профессионального киллера с отличной репутацией в криминальном мире. Но в один прекрасный день он отказывается выполнить заказ крупной преступной организации, и теперь он вынужден охотиться на своих заказчиков, чтобы выжить. Проблема еще и в том, что герой страдает болезнью Альцгеймера и начинает забывает некоторые вещи…

«Память» является ремейком голландского фильма 2003 года «Синдром Альцгеймера», сценарий англоязычной версии написал Дарио Скардапейн («Каратель»). Съемки должны начаться в августе 2020 года.