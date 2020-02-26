Февраль 26th, 2020

Ким Кардашьян,Шер и Наоми Кемпбел снялись для мартовского номера мужского журнала

Прославленные красавицы: Шер, Ким Кардашян и Наоми Кэмпбелл, — стали украшением свежего мартовского выпуска издания CR Fashion Book.

Девушки появились в черных обтягивающих нарядах,кожаных куртках и с пышными прическами. Рокерские образы подчеркивал макияж и аксессуары.

На одном из фото Ким позирует вместе со своим кумиром,по ее же словам,Шер.

Брутальности фото добавила обработка в черно-белых тонах.

Ранее Ким Кардашян не раз говорила, что Шер для нее является образцом моды и стиля. Кстати, сама светская львица часто на мероприятиях повторяла легендарные образы культовой звезды. Так, в мае 2018-го Кардашян посетила концерт Шер. Чтобы отдать дань уважения кумиру, Ким повторила образ Шер 70-х .