Japan Airlines испытала грузовой дрон перевозкой свежей рыбы

В испытаниях принял участие беспилотный вертолет Yamaha Fazer-R G2, который был разработан японской компанией специально по заказу Japan Airlines. Максимальное расстояние, которое может пролететь беспилотник, составляет около 60 км. Данные о его грузоподъемности не раскрываются.

Тестирование прошло в два этапа, которые состоялись 18 и 20 февраля 2020 года. Сначала аппарат за несколько рейсов доставил около 46 кг грузов из аэропорта Камигото в аэропорт Одзика, а затем перевез 20 кг свежей рыбы из аэропорта Камигото на предприятие в городе Сайкай. Дальность полета составила 35 км.

Во время испытаний инженеры отслеживали отклонения аппарата от заранее проложенного маршрута, а также следили за тем, чтобы температура в холодильной камере оставалась достаточно низкой. Тестирование прошло успешно.