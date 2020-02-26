Февраль 26th, 2020

История Золушки от Кейт Мидлтон.

Кейт Мидлтон не только образец женственности и английского стиля,но и реальный пример становления реальной принцессой. Ее происхождение явно не предполагало такого развития событий. Как по отцовской,так и по материнской линии предки были далеки от аристократии,а корень фамилии Мидл-неоспоримое доказательство принадлежности семьи к среднему классу.

Но выбор родителями учебного заведения для дочери повернул ход истории. Под усмешки золотой молодежи королевского двора и получив прозвище «ожидашка Кет»,она таки достигла своей цели. Спустя 9 лет,принц сделал ей предложение руки,сердца и всего остального в придачу.

Несмотря на то,что Кейт жена принца,она ,пока не может называться принцессой Кетрин. Но как только принц получит титул наследника престола-жена тут же станет принцессой Уэльской.