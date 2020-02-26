 
 
Февраль 26th, 2020

История Золушки от Кейт Мидлтон.

кейт мидлтонКейт Мидлтон не только образец женственности и английского стиля,но и реальный пример становления реальной принцессой. Ее происхождение явно не предполагало такого развития событий. Как по отцовской,так и по материнской линии предки были далеки от аристократии,а корень фамилии Мидл-неоспоримое доказательство принадлежности семьи к среднему классу.

Но выбор родителями учебного заведения для дочери повернул ход истории. Под усмешки золотой молодежи королевского двора и получив прозвище «ожидашка Кет»,она таки достигла своей цели. Спустя 9 лет,принц сделал ей предложение руки,сердца и всего остального в придачу.

Несмотря на то,что Кейт жена принца,она ,пока не может называться принцессой Кетрин. Но как только принц получит титул наследника престола-жена тут же станет принцессой Уэльской.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>