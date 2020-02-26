Февраль 26th, 2020

Группа Дятлова никогда не разбивала палатку на склоне — исследователь

Уральский исследователь, изучив снимки с места гибели студентов группы Дятлова, сделал сенсационгое заявление. По мнению журналиста Валентина Дегтерева, студенты никогда не устанавливали палатку на склоне. Кроме того, предположил он, на архивных фото засняты вовсе не «дятловцы».

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заподозрил подтасовку улик в расследовании дела о группе Дятлова. По его мнению, фото с места привала «дятловцев» могут раскрыть ранее неизвестные нюансы.

В частности, убеждён журналист, палатки, место которой есть на архивных фотографиях, на склоне горы вовсе не было.

Такой вывод Дегтерев сделал, основываясь на положении инвентаря.

«На фотографии самой палатки только две лыжи. На других снимках палатка убрана, а вещи и лыжи из-под неё расставлены», — отмечает он и добавляет, что на кадрах лыжи и палки расположены так же, как и на сделанном участниками группы Дятлова снимке в момент подготовки к ночлегу.

Но примечательно, что широкие лыжи, а также палка и рюкзак с валенками стоят в том же самом месте. Вот только в мешке валенок уже нет.

«Палатки на склоне горы никогда не было. Фотография с рытьём ямы была сделана на фотоаппарат группы, это очевидно. Но сделали её не «дятловцы». Да и на снимках были не они. Вот тут-то на них и было совершено нападение. Те, кто переносил палатку, попросту покрыли уголовное преступление», — резюмировал исследователь, передаёт «Пятый канал».