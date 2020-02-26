Февраль 26th, 2020

Главный любовник Голливуда — Пит Дэвидсон рассказал о своих романах с Кейт Бекинсейл и Кайей Гербер

26-летний американский стендап-комик Пит Дэвидсон больше прославился своими романами с известными девушками, чем работой. Сейчас в личной жизни актера затишье: в прошлом месяце СМИ узнали о его расставании с 18-летней моделью Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. По слухам, родители девушки настояли на расставании пары, а одной из причин послужили якобы проблемы Пита с психикой. В недавнем интервью он подтвердил некоторые догадки прессы.

В радиоэфире Дэвидсон рассказал о своем лечении в реабилитационной клинике, куда обращался за помощью несколько раз. Последний — после расставания с Гербер.

С Кайей мы встречались несколько месяцев. Она очень молода, а я, черт возьми, через многое прошел, причем до того, как оказался в рехабе. Кайя не должна беспокоиться о каком-то чуваке, у которого проблемы. Она должна наслаждаться своей работой, — сказал Дэвидсон о Гербер.

Кайя Гербер

Пит Дэвидсон

Ранее инсайдеры сообщали, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера уговаривали дочь расстаться с Питом, в том числе из-за того, что этот роман вредил ее модельной карьере.

В интервью комик вспомнил еще одну свою бывшую возлюбленную — 46-летнюю актрису Кейт Бекинсейл, с которой расстался весной прошлого года. Комик рассказал о реакции своей семьи на роман с ней. По его словам, все его дяди были в бешенстве, когда узнали, с кем встречается их племянник.

Она один из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал, — сказал Пит о Кейт.

Кейт Бекинсейл

Пит добавил, что сейчас не ищет свиданий ни с кем.