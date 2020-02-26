Главный любовник Голливуда — Пит Дэвидсон рассказал о своих романах с Кейт Бекинсейл и Кайей Гербер

26-летний американский стендап-комик Пит Дэвидсон больше прославился своими романами с известными девушками, чем работой. Сейчас в личной жизни актера затишье: в прошлом месяце СМИ узнали о его расставании с 18-летней моделью Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. По слухам, родители девушки настояли на расставании пары, а одной из причин послужили якобы проблемы Пита с психикой. В недавнем интервью он подтвердил некоторые догадки прессы.
В радиоэфире Дэвидсон рассказал о своем лечении в реабилитационной клинике, куда обращался за помощью несколько раз. Последний — после расставания с Гербер.
С Кайей мы встречались несколько месяцев. Она очень молода, а я, черт возьми, через многое прошел, причем до того, как оказался в рехабе. Кайя не должна беспокоиться о каком-то чуваке, у которого проблемы. Она должна наслаждаться своей работой,— сказал Дэвидсон о Гербер.
Кайя Гербер
Пит Дэвидсон
Ранее инсайдеры сообщали, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера уговаривали дочь расстаться с Питом, в том числе из-за того, что этот роман вредил ее модельной карьере.
В интервью комик вспомнил еще одну свою бывшую возлюбленную — 46-летнюю актрису Кейт Бекинсейл, с которой расстался весной прошлого года. Комик рассказал о реакции своей семьи на роман с ней. По его словам, все его дяди были в бешенстве, когда узнали, с кем встречается их племянник.
Она один из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал,— сказал Пит о Кейт.
Кейт Бекинсейл
Пит добавил, что сейчас не ищет свиданий ни с кем.
Я устал от романов и теперь держусь подальше от них,— сказал Дэвидсон.
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