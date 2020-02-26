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Германия разрешила эвтаназию

старикКонституционный суд Германии  принял решение,что право на смерть относится к личным правам человека,а запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных людей и противоречит Конституции Германии.

При этом к личным правам человека, согласно решению суда, относится как свобода самостоятельно совершить самоубийство, так и возможность прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни: это особенно подчеркнул председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.

Сейчас эвтаназия на коммерческой основе официально разрешена только в Швейцарии: в стране действуют несколько клиник для тех, кто хочет безболезненно расстаться с жизнью. Еще в нескольких странах (Великобритании, Нидерландах и Бельгии) эвтаназия разрешена лишь в случаях неизлечимых болезней, причиняющих больным страдания.

 

Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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