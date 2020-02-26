Февраль 26th, 2020

Элтон Джон потерял на сцене голос, прервал концерт и со слезами ушел (видео)

Знаменитый 72-летний музыкант плохо себя чувствовал из-за пневмонии, но решил не отменять концерт. Однако закончить выступление ему не удалось. Со слезами на глазах он попросил у публики прощения и покинул зал, который проводил маэстро овациями.





Британский исполнитель Элтон Джон, путешествующий в настоящее время со своим прощальным туром Goodbye Yellow Brick Road Farewell Tour 2020, не смог провести концерт в новозеландском Окленде. Во время выступления у артиста внезапно пропал голос. Это так расстроило мэтра, что он не сдержал слез и был вынужден покинуть сцену.





В своем Инстаграме певец попросил прощения у публики и объяснил, что болен пневмонией. Он надеялся, что сможет петь, поэтому не стал отменять выступления. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения», — написал он.

