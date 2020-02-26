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Эксперты назвали напитки, повышающие потенцию.

романтикаДля каждого мужчины хорошая потенция-это один из главных показателей отличного здоровья. Нарушение половой функции ведет в депрессиям и нервным расстройства.Что,в свою очередь,вредит здоровью в целом.

Исправить незначительные неполадки организма можно с помощью домашних средств.

Одним из самых действенных средств являются натуральные соки.

Сок граната повышает потенцию, а благодаря содержанию аскорбиновой кислоты и витаминов A, B1 и B6 он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в нем находятся еще железо, калий, фосфор и антиоксиданты.

 Сок арбуза положительно влияет на выработку тестостерона. Регулярное его употребление позволит быть всегда на высоте. Также арбузный сок подойдет в качестве профилактики простатита.
Сок сельдерея поможет всем мужчинам, которые испытывают сложности с зачатием. Кроме того, что восстановится мужская половая функция, так еще и наладится работа желудочно-кишечного тракта при регулярном его употреблении.

 

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