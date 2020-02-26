Джастин Тимберлейк порадовал семейным фото

Звезды Голливуда ведут не только гламурную жизнь на красных дорожках. Часто их можно встретить прямо на улице на прогулке или шопинге. При чем ,в обычной одежде,их с трудом можно отличить от обычных жителей города.
Недавно Джастин Тимберлейк выставил фото,где они с женой,Джессикой Бил и их сыном гуляют по улице.
Джастин одет в обычную клетчатую рубашку и кепку. Его жена-в кроссовках и удобных штанах. Темные очки скрывают их лица и вряд ли кто-то обращает на пару внимание.
Очевидно,что пару это совсем не расстраивает.
Leave a Reply