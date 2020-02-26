Февраль 26th, 2020

Джастин Тимберлейк порадовал семейным фото

Звезды Голливуда ведут не только гламурную жизнь на красных дорожках. Часто их можно встретить прямо на улице на прогулке или шопинге. При чем ,в обычной одежде,их с трудом можно отличить от обычных жителей города.

Недавно Джастин Тимберлейк выставил фото,где они с женой,Джессикой Бил и их сыном гуляют по улице.

Джастин одет в обычную клетчатую рубашку и кепку. Его жена-в кроссовках и удобных штанах. Темные очки скрывают их лица и вряд ли кто-то обращает на пару внимание.

Очевидно,что пару это совсем не расстраивает.