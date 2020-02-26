Февраль 26th, 2020

Диетологи объяснили в какое время нужно есть, чтобы похудеть

Диетологи объяснили в какое время нужно есть, чтобы похудеть. Концепция еды в определенные промежутки времени по их мнению имеет ряд преимуществ перед дозированным питанием и ограничением калорий, поскольку можно подсознательно выбрать особый и совершенно незаметный «худеющий» график и это работает.

Ученые из университета Любека в Германии в течение недели наблюдали за здоровьем 16 взрослых мужчин с нормальным весом. В первой части эксперимента его участники плотно завтракали и легко перекусывали в середине дня. Затем условия менялись: мужчины съедали немного пищи с утра, зато в обед потребляли много высококалорийных продуктов. При этом объем съеденной за день пищи оставался приблизительно одинаковым.

У всех испытуемых замеряли уровень сахара в крови и количество вырабатываемой организмом энергии. Оказалось, что чем больше человек съедает с утра, тем выше число калорий, необходимых телу для выработки тепла. После сытного завтрака на это уходило в среднем в 2,5 раза больше энергии, чем после столь же калорийного обеда или ужина. Кроме того, ученые обратили внимание, что при легком утреннем перекусе чувство голода и тяга к сладкому в течение дня сильнее, чем в случае с высококалорийным завтраком.

При легком утреннем перекусе чувство голода и тяга к сладкому в течение дня сильнее, чем в случае с высококалорийным завтраком.

А значит, всем борющимся с лишним весом лучше много съедать с утра, а не в середине дня, уточняют авторы работы.