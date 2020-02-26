Февраль 26th, 2020

Девушка съела 6 кг. стейка за 20 мин.

Вы бы поверили, что эта совсем не габаритных размеров американка (вес мене 60-и кило), сумела совершить такое? Я не поверил, и решил поискать видео и другую информацию о Молли Шайлер. Оказалось что это не единственное ее достижение, в прошлом году она смогла съесть 4 кг. жареного мяса за 15 минут. Как проходило побитие предшествующего рекорда по поеданию пищи, смотрите ниже.



В одном из ресторанов штата Техас прошли соревнования по поеданию пищи на скорость. Возле заведения собрались сотни желающих посмотреть на то, как 34-летняя мать четырех детей Молли Шайлер, вес которой составляет 55 килограммов, съест три огромных стейка. И американка не обманула ожидания зрителей. Она смогла за 20 минут съесть около шести килограммов мяса (три стейка весом почти два килограмма каждый), а также весь гарнир (три порции салата, запеченный картофель, рулет с маслом и коктейль из креветок).

В ресторане, где проходили соревнования, действует правило, согласно которому клиент может получить двухкилограммовый говяжий стейк бесплатно, если сможет съесть его за час вместе с гарниром. При этом посетитель должен сделать это сам. Поэтому, если бы Шайлер не справилась с заданием, ей пришлось бы заплатить за свой обед.