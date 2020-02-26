Бывший глава французской разведки устроился на работу в российский пропагандистский телеканал

Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе Скриншот видео Thinkerview / YouTube

Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике. Об этом сообщает RFI со ссылкой на заявление главы RT France Ксении Федоровой.

Передача La Source («Источник») будет освещать «дипломатию, конфликты, терроризм, безопасность и конкурентную разведку». Запланировано, что программа длительностью 13 минут будет выходить два раза в месяц. Первый выпуск намечен уже на март.

Ален Жюйе известен своей прокремлевской позицией. В интервью YouТube-каналу Thinkerview Жюйе заявил, что отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля является «англосаксонской манипуляцией», а у России улучшилось качество вооружения, но Кремль, на его взгляд, не несет угрозы Европе и США. Интервью было продублировано на сайте RT France.

В 2002–2003 годах Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE). Также он работал гендиректором в международных компаниях. Например, в 2001 году Жюйе возглавил сеть Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.