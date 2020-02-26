Февраль 26th, 2020

Археологи выбрали 10 загадочных древних цивилизаций, о которых многие никогда и не слышали

Археологи Лондонского музея античной истории выбрали 10 загадочных древних цивилизаций, о которых многие никогда и не слышали. По их мнению эти цивилизации отчасти могут до сих пор хранит неразгаданные загадки прошлого и в то же время привлечь новых исследователей и искателей сокровищ.

Слово «цивилизация» многие трактуют по-разному, но обычно археологи называют древними цивилизациями сообщества людей «с высоким уровнем культурного и технологического развития». К примеру, хотя аборигены Австралии являются древнейшей культурой, непрерывно населяющей определенную территорию, кочевые привычки и отсутствие инфраструктуры обычно приводит к тому, что их не считают цивилизацией. Большинство людей слышали о древних египтянах, ацтеках и инках. Но на самом деле есть еще много древних цивилизаций, которые не так хорошо известны.





1. Цивилизация долины Инда

3300–1300 г.г. до н.э.



Цивилизация долины Инда располагалась в области, которая охватывает части современных Пакистана, Афганистана и Индии, на равнинах у реки Инд. Археологи обнаружили свидетельства существования в этих местах фермерских сообществ, а также целых городов. Двумя самыми известными городами, которые были раскопаны, являются Мохенджо-Даро и Хараппа. Оказалось, что здесь во многих домах были собственные колодцы и ванные комнаты, а также существовала сложная подземная канализация. В документах, найденных в Шумере, были зафиксированы различные коммерческие, религиозные и художественные события, происходящие в районе цивилизации долины Инда, а также описаны их «экзотические изделия».



У людей долины Инда была своя система письменности, но на сегодняшний день все попытки расшифровать примеры этой письменности, найденные на глиняных и медных табличках, потерпели неудачу. Пока не ясно, была ли цивилизация долины Инда именно отдельной цивилизацией или она входила в состав более крупного царства. Фактом остается то, что не удалось обнаружить ни единого артефакта, доказывающего данную теорию — например, статуи известных правителей или изображения войн. Вполне возможно, что жители реки Инд были изолированной цивилизацией со своим собственным языком и образом жизни, о котором ученые только сейчас начали узнавать.



Одной из самых интересных найденных структур является Великая баня в Мохенджо-Даро площадью 83 квадратных метра, которая, как полагают, использовалась для ритуального омовения. Причина упадка цивилизации остается загадкой. Историки выдвинули ряд возможных теорий, в том числе пересыхание реки или наводнение, торговые трудности с Месопотамией или вторжение неизвестного врага.



2. Аксумское царство

100–940 г.г. н.э.



Аксум был царством в современной Северной Эфиопии. В своем расцвете оно простиралось от края Сахары на западе до пустынь Аравийского полуострова на востоке. Аксумиты разработали свой собственный письменный язык геэз и торговали с другими народами по всему Восточному Средиземноморью. Эту народность персидский писатель назвал одной из четырех величайших сил в мире. Несмотря на это, сегодня сравнительно мало что известно об Аксуме, и он обычно считается «утерянной» цивилизацией.



Считается, что это общество было структурированным, основанным на иерархии царей и дворян. В четвертом веке нашей эры Аксум принял православие (правителя убедил сделать это бывший сирийский заключенный, который впоследствии стал епископом Аксума). Аксум считается родиной царицы Савской и местонахождением Ковчега Завета. Говорят, что ковчег был привезен сюда Менеликом I, сыном царицы Савской и царя Соломона. Бесценный артефакт якобы находится в местной церкви.



3. Конар-Сандал

4500–3000 г.г. до н.э.



Конар-Сандал расположен возле Джирофта, города в южной части Ирана. В 2002 году здесь был обнаружен зиккурат (храмовый комплекс с террасами), один из крупнейших и старейших в своем роде в мире. На сегодняшний день в Конар-Сандале были раскопаны два кургана, где нашли большое двухэтажное здание с очень толстыми стенами (это позволяет предположить, что оно являлось какой-то разновидностью фортификационного соружения). Открытие зиккурата заставило ученых предположить, что в этом месте жила структурированная цивилизация, основанная на ритуале и вере.



Считается, что она датируется примерно 2200 г. до н.э. и, возможно, была создана Араттой, страной бронзового века, которая была описана в шумерских текстах, но местонахождение которой так и не было обнаружено. Глава археологических раскопок описал раскопки как «независимую, автохтонную цивилизацию бронзового века со своей архитектурой и языком». К сожалению, Конар-Сандал подвергся мародерству и несанкционированным раскопкам, и неизвестно, сколько сокровищ было утеряно. Несмотря на это, считается, что данная цивилизация может служить доказательством древнейшего письменного языка в мире.



4. Шанлыурфа, Турция

Шанлыурфа, город в современной Турции, первоначально называемой Урфой или Ургой, может похвастаться длинной и сложной историей, а также множеством религий. Здесь был найден ряд интересных археологических памятников, таких как пещера, которая считается местом рождения Пророка Авраама. Шанлыурфа была крупным центром сирийской культуры. В непосредственной близости от города находится Гёбекли-Тепе, где были вырезаны и установлены мегалитические резные камни задолго до известного изобретения металлических инструментов (и за 6000 лет до появления Стоунхенджа).



В Гёбекли-Тепе находится старейший в мире храм. Камни, высотой до 5 метров и весом от 7 до 10 тонн, были расположены по кругу. Самый большой круг имеет диаметр 20 метров, а на некоторых камнях вырезаны изображения существ, таких как лисы, львы, скорпионы и стервятники. Предполагается, что люди отправлялись из Урфы в храм Гёбекли-Тепе для религиозных церемоний, хотя до настоящего времени не было найдено никаких доказательств того, что эти 2 места взаимосвязаны.



5. Цивилизация Винча

5000–3500 г.г. до н.э.



Цивилизация Винча (также известная как Цивилизация долины Дуная) может похвастаться тем, что некоторые считают одной из самых ранних систем письменности в мире. Она насчитывает около 700 символов, большинство из которых были найдены изображенными на глиняной посуде. Хотя язык не был переведен, принято считать, что он содержит как цифры, так и буквы. Продвинутая система земледелия цивилизации Винча сделала ее одной из самых сложных неолитических культур, которые известны людям. Доказательства, найденные вдоль берегов реки Дунай, позволяют предположить, что эта культура существовала задолго до великих цивилизаций Месопотамии и Египта.



Первые археологические находки были обнаружены в 1908 году на холме Бело Брдо близ Белграда. Считается, что поселения просуществовали более 1000 лет, а затем были заброшены. В каждом населенном пункте размещалось несколько тысяч человек, живущих в домах из переплетенных прутьев и глины. Они держали животных, выращивали урожай и даже пользовались плугом. Также была найдена медная посуда, примерно на 1000 лет старше времен, когда она начала повсеместно использоваться в Европе. В некрополе под Варной было обнаружено «Золотое сокровище Варны» возрастом невероятные 6500 лет. Неизвестно, почему цивилизация Винча исчезла, но когда она это сделала, то «забрала с собой» свои знания и инновации.



6. Арийское царство

1500 г. до н.э.



Около 1500 г. до н.э. большая группа кочевников, возможно, включающая остатки цивилизации долины Инда, перебралась в Индию. Неясно, была ли эта массовая миграция результатом бегства от стихийного бедствия или фактически являлась вторжением. В любом случае, на индийском субконтиненте появилась новая цивилизация. Начал развиваться арийский язык, а новые поселенцы активно культивировали сельское хозяйство. Арийская цивилизация достигла расцвета около 1000 г. до н.э. Кстати, стоит обратить внимание, что название «арийский» происходит от санскритского слова «арья», как называли себя эти мигранты в Индию. Сегодня об этой цивилизации мало что известно, хотя она упоминается в Ведах — сборнике религиозных текстов, в связи с войнами и другими конфликтами. Тем не менее, нет никакого способа узнать, насколько точны эти тексты. Сохранилось крайне мало артефактов этого периода, хотя археологические исследования продолжаются.



7. Мехргарх

7000 до н.э.



В 1974 году в Мехргарх в Пакистане начались раскопки, но отсутствие интереса со стороны правительства, эрозия земель и постоянное разграбление участка привели к тому, что Мехргарх остался относительно неизвестной цивилизацией. Кроме того, археологические раскопки стали более затрудненными из-за продолжающейся племенной вражды и отсутствия обеспечения безопасности копателей. Это является тем более позорным, поскольку Мехргарх — одна из древнейших цивилизаций в мире.



Найденные артефакты свидетельствуют о высокоразвитом обществе с налаженными торговыми связями с различными регионами. Считается, что Мехргарх существовал около 7000 г. до н.э., за тысячи лет до цивилизации долины Инда в том же регионе. Население Мехргарха составляло около 25 000 человек, но многие из останков погребены глубоко в земле, и их обнаружение представляет собой проблему. Во время проведенных раскопок были найдены комплекс хорошо сохранившихся зданий из глиняных кирпичей и даже кладбище.



8. Ниневия

6000—612 г.г. до н.э.



Ниневия (современный Мосул в Ираке) была родиной одной из древнейших и величайших цивилизаций. Ранний город был поврежден в результате серии землетрясений, при одном из которых был разрушен первый храм Иштар, но Ниневия все равно продолжала расти. Царь Синаххериб (704–681 г.г. до н.э.) сделал Ниневию столицей Ассирийской империи, построив вокруг города великую стену с 15 воротами, а также парки, акведуки, каналы и дворец из 80 комнат. Некоторые ученые считают, что знаменитые Висячие сады Вавилона были на самом деле расположены в Ниневии и сделаны по заказу царя. Также была построена библиотека, содержащая более 30 000 глиняных табличек с надписями, что являлось огромным количеством для того времени.



Ученые и писцы стекались в город, и он стал центром развития искусства, науки и архитектуры. Одна из самых необычных табличек, найденных на месте раскопок, рассказывала историю о большом потопе, который уничтожил весь мир, и о человеке, который выжил, построив лодку, и выпустил голубя в поисках суши. Эта версия истории Ноева Ковчега была частью эпической поэмы, написанной в 1800 году до нашей эры, за 1000 лет до того, как она была включена в еврейскую Библию. Большая часть содержимого библиотеки Ниневии сейчас находится в хранилищах Британской библиотеки. После распада Ассирийской империи, в 612 г. до н.э. Ниневия была сожжена дотла объединенными силами персов, вавилонян и других наций, которые разделили территорию империи между собой. Руины начали раскапывать в 1846 году, и работы продолжаются до наших дней, хотя они пострадали во время недавних волнений и были повреждены вандализмом.



9. Нубия

Нубия, расположенная к югу от Египта в Судане, была цивилизацией, которая когда-то правила Египтом. У Нубии были свои пирамиды, остатки 223 из которых все еще можно увидеть сегодня. 25-я династия Древнего Египта, также известная как Черная династия из-за темной кожи нубийских фараонов, была периодом стабильности и процветания, во время которого большой акцент делался на культуру и искусство. В царстве были свой письменный язык и культура, а также земли нубийцев были богаты золотом. Эпоха могущества Нубии подошла к закату, когда фараон Снофру совершил набег на Нубию и объявил ее форпостом для добычи полезных ископаемых. Она была лишена статуса страны и стала просто регионом Египта, находящимся под контролем фараона. Нубийцы в значительной степени были ассимилированы в египетское население, хотя археологические свидетельства их цивилизации сохранились до сих пор.



10. Цивилизация Норте-Чико

3500–1800 г.г. до н.э.



Цивилизация Норте-Чико — одна из величайших загадок для ученых. На сегодняшний день известно очень мало об этом доколумбовом обществе в Перу, которое, возможно, является самой древней из известных цивилизаций в Америке. Были найдены доказательства существования огромных сооружений, включая пирамиды, а также остатки сложных ирригационных систем, но почти никаких свидетельств о том, какой была повседневная жизнь местных людей. На сегодняшний день обнаружено шесть пирамид, самая большая из которых известна как Темпло Майор. Хотя пирамиды были не такими сложными, как более поздняя архитектура инков, они все же являлись сложными структурами.



Поселения Норте-Чико были расположены к северу от современной Лимы. Интересно, что Норте-Чико была одной из немногих цивилизаций, которая, похоже, не знала, как изготавливать глиняную посуду, поскольку не было найдено никаких подобных артефактов. Считается, что вместо этого они использовали выдолбленные тыквы. До настоящего времени, среди артефактов Норте-Чико было найдено всего несколько образцов искусства или украшений. Поселения были заброшены где-то около 1800 г. до н.э., но пока не ясно, почему это случилось. Нет никаких доказательств того, что данная цивилизация когда-либо была вовлечена в войну или конфликт, или что она пострадала от стихийного бедствия. Поселения были сосредоточены вокруг трех основных рек, поэтому вполне возможно, что продолжительная засуха вызвала миграцию населения в другие места, но это не могут доказать.