18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на публику в кожаном бюстгальтере

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер приняла участие в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020. Снимки с бекстейджа появились в Instagram-аккаунте фото-художницы Софии Маламут (Sofia Malamute).

На них 18-летняя Гербер совместно с аргентинской супермоделью Микой Арганьяраз (Mica Argañaraz) позирует перед камерой в черном кожаном бюстгальтере с треугольными чашечками, держась за грудь. Кроме того, на девушках надеты черные латексные юбки-карандаш, подпоясанные ремнями.

Образ моделей также дополнен массивными золотыми колье, серьгами и длинными латексными сапогами на каблуках.

Это не первый раз, когда Кайя Гербер выходит на подиум в откровенных нарядах. Так, в феврале она приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara, надев белый двубортный пиджак на голое тело.