Февраль 25th, 2020

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили руку с кистью от живого донора

Во Вьетнаме прошла первая в истории операция, в ходе которой медики пересадили руку с кистью от живого донора. Сделать это удалось хирургам из Центрального ханойском военного госпиталя номер 108.

Операция прошла 21 января. Пациентом стал 31-летний мужчина, который в результате производственной травмы, полученной в 2016 году, получил множественные переломы руки. Из-за того, что травма оказалась очень тяжелой, врачи вынуждены были ампутировать мужчине руку ниже предплечья.

Донором выступил пациент, который также получил производственную травму — хирурги ампутировали ему руку из-за возможного заражения крови. При этом конечность сохранила свои основные функции и была признана пригодной для пересадки.

«Операция, проведенная в 108-м госпитале, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора. Операция продолжалась в течение восьми часов с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей»

Нгуен Тхе Хоанг, хирург, руководитель операции

Сейчас пациент, которому была выполнена пересадка, проходит реабилитацию. По словам врачей, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются.