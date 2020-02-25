Февраль 25th, 2020

Виктория Бекхем порадовала фанов семейным фото

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, танцовщица, актриса, модный дизайнер и писатель. Она была одной из вокалисток легендарной девичьей поп-группы «Spice Girls», а затем сделала удачную сольную карьеру.

Еще стоит заметить, что Виктория Бекхэм у поклонников современной моды ассоциируется как бизнесвумен, создавшая несколько коллекций джинсовой одежды, солнечных очков, а сумки Виктории Бекхэм являются образцом моды во многих странах мира.

Личную жизнь певица связала единожды и навсегда с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

С 2017 года не утихает информация, что брак Виктории и Дэвида трещит по швам. Уже не раз в таблоидах пестрели заголовки о разводе пары. Но, несмотря на все домыслы, семейная чета продолжает делиться нежными семейными фото в своих «Инстаграмах».

И вот,в очередной раз ,Виктория поделилась с поклонниками фото,на котором запечатлена семейная идиллия Бекхэмов.Видно,что и через 20 лет брака у них с Дэвидом сохранились нежные отношения.