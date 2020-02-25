Февраль 25th, 2020

В Китае нашли следы существа, которому 1 миллиард лет

Ученые обнаружили в скалах из северного Китая следы жизни, которые могут быть самыми древними окаменелостями из когда-либо найденных зеленых растений, крошечных морских водорослей, которые покрывали участки морского дна примерно миллиард лет назад и были частью первобытной среды обитания на Земле.

Исследователи в понедельник заявили, что растение, называемое Proterocladus antiquus, было размером с рисовое зерно и имело множество тонких ветвей, живших на мелкой воде, в то время как прикреплялось к морскому дну с корнеподобной структурой.

Это может показаться небольшим, но Proterocladus — форма зеленых водорослей — была одним из крупнейших организмов своего времени, разделяя моря главным образом с бактериями и другими микробами. Это существо занималось фотосинтезом, преобразовывая энергию солнечного света в химическую энергию и производя кислород.

«Proterocladus antiquus является близким родственником предка всех зеленых растений, живущих сегодня», — сказал Цин Тан, исследователь в области палеобиологии из Virginia Tech, обнаруживший окаменелости в скальных породах, обнаруженных в провинции Ляонин, недалеко от города Далянь, и ведущий автор. исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.