Февраль 25th, 2020

Умер последний маршал СССР Язов

На 96-м году жизни,после продолжительной болезни , скончался последний маршал СССР.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана. Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года — членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во «Внуково» из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.