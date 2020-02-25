Февраль 25th, 2020

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В Каире , не дожив до 92 -х лет,умер бывший президент Хосни Мубарак.

Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Сообщается, что последний месяц он находился в реанимации в одной из столичных клиник после операции на желудочно-кишечном тракте, несколько дней назад его старший сын Аля Мубарак написал пост в социальной сети с просьбой молиться о здоровье его отца.

Отметим, что в июне 2012 года Мубарак был приговорен к пожизненному заключению, однако в ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях.